Принц Греции и Дании Филиппос, сын греческого короля Константина II и королевы Анны Марии, последних царствоваших монархов государства, обручился со своей возлюбленной Ниной Флор

О счастливом событии в семье стало известно из официального заявления монаршей четы. "Их Величества король Константин и королева Анна-Мария рады объявить о помолвке своего младшего сына принца Филиппа с Ниной Настасьей Флор, дочерью Томаса Флора и Катарины Флор. Нина и Филипп обручились на острове Итака в Греции этим летом", — звучит в официальном заявлении.



Предложение руки и сердца 34-летний принц Филиппос сделал невесте еще в начале лета 2020 года, но информация долгое время не разглашалась, как идетали торжества, о которых до сих пор ничего не известно.

После того, как стало известно о помолвке влюбленных, Нина Флор опубликовала в социальных сетях несколько снимков с будущим супругом.

"Мой дорогой Филиппос. Я люблю тебя сегодня, завтра и навсегда. Ты делаешь нас счастливее, лучше и сильнее. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток нашей жизни вместе", — подписала свой пост Нина Флор.

Принц Филиппос работает аналитиком хедж-фондов в Нью-Йорке. А его невеста,в свою очередь, работала креативным директором компании, а также основала некоммерческий морской исследовательский центр в 2017 году. Отец Нины — известный швейцарский бизнесмен, который основал частную чартерную компанию под названием VistaJet.



