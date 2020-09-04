Бренд UGG начнет создавать одежду прет-а-порте

Знаменитая марка обуви, которая специализируется на сапогах из овчины. Бренд Ugg начинает отшивать одежду прет-а-порте. Эксклюзивным дистрибьютором первой осенней коллекции выступит универмаг Nordstrom, но, также, вещи можно будет приобрести еще и в 15 избранных розничных магазинах бренда во всем мире.

По словам представителей компании, которая владеет маркой Deckers Outdoor Corporation, решение выпускать модные вещи является вполне логичным. Как знают поклонники бренда, Ugg давно расширили свой ассортимент и, помимо культовых сапог, бренд выпускает ботинки, сандалии, туфли, шлепанцы, трикотажные изделия, домашнюю и верхнюю одежду. И эти категории обеспечивают около 10% продаж.

Первая коллекция насчитывает 30 вещей унисекс: пушистые свитера с контрастными вставками и молниями, толстовки, байкерские шорты, а также спортивные костюмы из кашемира. Коллекции будут выходить четыре раза в год.