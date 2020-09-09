Брэд Питт стал лицом новой рекламной кампании Brioni

Автором черно-белых снимков рекламной кампании с названием Tailoring Legends, созданной к 75-летию марки, выступил шведский модный фотограф Микаэль Янссон.

На фото Брэд Питт позирует в одежде из новой коллекции, — костюме Virgilio и жакете Travel. Образ знаменитости на снимках вдохновлен архивными фотографиями за всю историю существования бренда.

В свою очередь, рекламная кампания призвана подчеркнуть концепцию неподвластного времени стиля Brioni, состоящего из простых базовых предметов, сочетающих в себе модное наследие Дома и современный модный язык.