Billboard назвал самую прослушиваемую певицу мира

Альбом Тейлор Свифт Folklore занимает в хит-параде Billboard 200 первое место уже шестую неделю.

Популярная американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт стала одной из самых прослушиваемых женщин в истории. Артистка повторила успех Уитни Хьюстон в престижном хит-параде Billboard 200. Альбом Свифт Folklore занимает первое место уже шестую неделю, пишет Billboard.

В совокупности с другими пластинками 30-летней Свифт, которые ранее возглавляли чарт, она продержалась в общей сложности 46 недель на вершине Billboard 200. Такого же результата добивалась ранее Уитни Хьюстон. Ее четыре альбома возглавляли Billboard 200.

После Свифт и Хьюстон в списке самых прослушиваемых певиц находится британка Адель, чьи альбомы в совокупности были на первом месте 34 недели.

В конце 2019 года редакция журнала Billboard объявила женщину десятилетия. Награду получила Тейлор Свифт.

Журнал Forbes ранее назвал самую высокооплачиваемую певицу в мире. Первое место заняла Тейлор Свифт, которая заработала за год 185 миллионов долларов.