"Дюна": первый полноценный трейлер фильма уже в Сети

Киностудии Legendary Pictures и Warner Bros. наконец опубликовали первый полноценный трейлер экранизации фантастического романа "Дюна" / Dune от Дени Вильнева, который выступил одновременно сценаристом, режиссером и продюсером картины.

У книжного цикла "Хроники Дюны" американского писателя Фрэнка Герберта огромное количество фанатов, досконально изучивших все детали вселенной Duniverse, так что любое несоответствие книжному оригиналу будет воспринято чрезвычайно болезненно. Поэтому предыдущий фильм Дэвида Линча, снятый в 1984 году получил изрядную долю критики. Впрочем, в кинотеатры наверняка пойдут и обычные зрители, которые не знакомы с книжным циклом и будут оценивать фильм как зрелищный фантастический блокбастер.

Книжный цикл Герберта был опубликован в промежутке 1965-1985 гг., действия развиваются в далеком будущем, где после восстания машин человечество отказалось от компьютеров и ИИ в пользу развития личных и экстрасенсорных способностей. Отказ от умных машин не помешал человечеству отправиться к звездам, так что действие первого романа развивается на планете Арракис, где одно благородное семейство (Атрейдесы) противостоят другому менее благородному семейству (Харконнены). В сюжете участвуют местные жители-фремены, огромные песчаные черви, чудодейственная пряность и т.д.

Главную роль Тима Атрейдеса сыграет Тимоти Шаламе, также в фильме сыграют Зендая, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард и другие известные актеры.

Премьера фильма назначена на 18 декабря 2020 года.