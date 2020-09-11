Актриса Нив Кэмпбелл возвращается во франшизу "Крик"

Несколько недель назад на официальном аккаунте фильма "Крик" в Twitterбыл опубликован первый тизер предстоящей пятой части культовой серии Уэса Крэйвена. И поклонников интересовало, вернутся ли к своим ролям актеры из предыдущих фильмов серии. Об этом пишет Daily Mail.

И актриса Нив Кэмпбелл подтвердила, что вернется к роли Синди Кэмпбелл. "Я безумно рада вернуться к роли Сидни Прескотт и снова оказаться в Вудсборо", — прокомментировала Нив.

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Ранее было объявлено, что к своим прежним ролям вернутся также Дэвид Аркетт (шериф Райли) и Кортни Кокс (журналистка Гейл Уэзерс). Кроме того, уже известны имена и новых актеров в кастинге — к съемочной группе присоединятся Мелисса Баррера, Джек Куэйд и Дженна Ортега.

Съемки новой части ужастика пройдут в Северной Каролине. Режиссерами на этот раз стали Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, а сценаристами выступят Гай Бусик и Джеймс Вандербилт. Производством картины занимаются студии Spyglass и Paramount Pictures.

Сюжет пятой части "Крика" пока держится в секрете, но, по слухам, в центре истории будет женщина (возможно, что сама Сидни), которая возвращается в родной город, чтобы распутать серию загадочных преступлений. Премьера ленты запланирована на 14 января 2022 года.