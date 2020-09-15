Леди в голубом. Модный образ Елены Зеленской в ходе зарубежного визита в Австрию
Первая леди Украины прилетела в Австрию в наряде от украинского дизайнера
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прилетели с официальным визитом в Австрию, где они встретились с президентом страны Александром Ван дер Белленом и его женой Дорис Шмидауэр.
Для первого зарубежного визита после карантина первая леди Украины появилась в небесно-голубом костюме от украинского дизайнера Кати Сильченко и классических черных туфлях.
Елена Зеленская часто выбирает образы именно украинских дизайнеров и регулярно предпочитает их для публичных мероприятий.
С трапа борта №1 Владимир и Елена Зеленские сошли в защитных масках. На прошлой неделе правительство Австрии сообщило о старте второй волны коронавируса и со вчерашнего дня ввело обязательный масочный режим в закрытых помещениях.
Фото: сайт президента Украины