Леди в голубом. Модный образ Елены Зеленской в ходе зарубежного визита в Австрию

Первая леди Украины прилетела в Австрию в наряде от украинского дизайнера

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прилетели с официальным визитом в Австрию, где они встретились с президентом страны Александром Ван дер Белленом и его женой Дорис Шмидауэр.

Для первого зарубежного визита после карантина первая леди Украины появилась в небесно-голубом костюме от украинского дизайнера Кати Сильченко и классических черных туфлях.

Елена Зеленская часто выбирает образы именно украинских дизайнеров и регулярно предпочитает их для публичных мероприятий.

С трапа борта №1 Владимир и Елена Зеленские сошли в защитных масках. На прошлой неделе правительство Австрии сообщило о старте второй волны коронавируса и со вчерашнего дня ввело обязательный масочный режим в закрытых помещениях.

Фото: сайт президента Украины





