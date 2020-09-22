В 98 лет скончалась мать Сильвестра Сталлоне: известная астролог и гадалка

В США, в возрасте 98 лет скончалась мать известного актера Сильвестра Сталлоне. О смерти Джеки сообщил ее младший сын, он написал пост в Instagram, сообщив, что его мать "отошла во сне, как и хотела". Об этом пишет Variety.

Джеки Сталлоне сбежала из дома в 15 лет, работала воздушной гимнасткой в цирке Барнума, также была одним из создателей и тренеров G.L.O.W., The Gorgeous Girls of Wrestling, телешоу про женский рестлинг, популярного в 1980 гг.

Джеки Сталлоне со своим знаменитым сыном Сильвестром

"Сегодня утром мы с братьями потеряли нашу мать Джеки Сталлоне. Она всегда была настоящей, я тону в слезах и вине. Когда ты знаешь кого-то 70 лет, терять его очень тяжело", написал младший брат известного актера, музыкант и премии Грэмми Фрэнк Сталлоне.

Джеки была известным астрологом. Она выпустила несколько книг о женском счастье и построении счастливой семьи, регулярно выходила в прямой эфир, где брала деньги за советы по телефону. Сталлоне утверждала, что отвечать на вопросы о будущем ей помогают собаки, у них якобы шире открыт "третий глаз".

Джеки Сталлоне в юности/Фото: Instagram officialjackiestallone

Ей принадлежит изобретение термина "румпология", который, по ее словам, является искусством, похожим на искусство чтения ладони, за исключением того, что процедура выполняется путем изучения изображений ступней ног.

В 1980-х гг. она даже посещала Советский Союз, где встречалась с Михаилом Горбачевым.