Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись

Однако звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" ждет, пока у ее мужа "завершится маниакальный период"

Известная модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян всерьез задумалась о разводе со своим супругом, рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет Page Six.

Ким и Канье не сошлись во мнениях. Анонимный источник, близкий к паре, рассказал, что инициатором разрыва выступила Кардашьян, возмущенная словами Уэста об их дочери Норт и позиции супруга в отношении абортов. Канье решил стать президентом США и устроил встречу с избирателями. Однако все прошло не очень гладко. Рэпер оскорбил память Гарриет Табман, известного борца с рабством и выдал со сцены подробности своей с Ким личной жизни.

Ситуацию усугубило биполярное расстройство рэпера. "Ким уже все подготовила, но ждет, когда у Канье завершится маниакальный период", — уточнил источник.

Ким Кардашьян с детьми

Впрочем, это не первый раз, когда пара заявляет о разводе. Ранее Уэст рассказывал, что уже пытался развестись со своей звездной женой.

А до этого Канье рассказывал, что предлагал жене сделать аборт. В то время рэпер активно занимался музыкой и не был готов стать отцом.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году, через год после рождения дочери Норт. Всего у пары четверо детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Саам.

Последняя размолвка между супругами состоялась 18 сентября, когда Уэст устроил "перформанс", помочившись на свои награды "Грэмми", разразился тирадой в Twitter в адрес главного редактора издания Forbes и опубликовал его личный номер телефона. Рэпера забанили в данной соцсети, а папарацци засняли Ким, покидающую их апартаменты.

Все фото: Instagram kimkardashian

Она никак не прокомментировала эскапады своего мужа, но несколько дней спустя появилась на пляже возле своего особняка в Калабасасе, Калифорния, где проводит время с детьми.