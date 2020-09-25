Король Таиланда вернулся в страну после самоизоляции в Германии со своим гаремом

68-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн завершил свою самоизоляцию в роскошном немецком отеле и вернулся к подданным. Встретили его акции протеста, продолжающиеся уже несколько месяцев, однако монарха это не смутило. Об этом пишет Daily Mail.

Маха отправился в больницу в Бангкоке, вспомнил своего дедушку, короля Ананду Махидона, который реформировал медицину за время своего правления, и возложил цветы к его статуе.

Сопровождала его королева Сутхида, его четвертая жена, однако официальная возлюбленная и супруга Сининат Вонгваджирапакди, которая недавно оказалась в тюрьме из-за неуважения к королю и занятиям "черной магией", как заверял сам король, на публике не появилась.

Соскучившийся король вызволил Сининат из тюрьмы строгого режима, вернул ей королевские титулы и частным рейсом велел доставить в Германию, где пережидал пандемию коронавируса в окружении своего гарема, который всем представляет, как отряд телохранительниц.

Светская жизнь одного из самых богатых и эксцентричных монархов никак не была омрачена многочисленными протестными акциями, которые проходят по всей стране. Их участники, начав с требований не преследовать критиков власти, теперь говорят уже о необходимости реформировать монархию.

Протесты в Таиланде/Фото: IndiaTimes



Массовые акции протеста стартовали в Таиланде в июле, хотя до 31 августа в стране действует чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19. К концу августа протесты, организаторами и основными участниками которых стали студенты, охватили 50 из 77 провинций королевства.



Сперва основных требований было три — отставка правительства премьер-министра Праюта Чан-Оча, изменение Конституции и прекращение преследования диссидентов. 3 августа к требованиям добавилось разрешение критиковать монархов, членов их семей и их домашних животных (сейчас это уголовное преступление, до 15 лет заключения согласно ст. 112 Уголовного кодекса страны), ограничение их политического влияния и бюджета.

Состояние Махи Вачиралонгкорн оценивается в 30 миллиардов долларов, к тому же он владеет внушительным авиапарком, предназначенным исключительно для его пользования. У монарха есть четыре самолета Boeing и три самолета Airbus, три самолета Sukhoi Superjet 100 российского производства, четыре легких истребителя Northrop F5-E и 21 вертолет. Содержание парка обходится в 64 миллиона долларов в год.

