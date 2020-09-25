Amazon анонсировали спин-офф сериала "Пацаны" о плохих супергероях

После успеха первого сезона сериала "Пацаны" (The Boys), снятого по комиксам Гарта Энниса и Дарика Робертсона, телеканал Amazon запустил в разработку спин-офф оригинального сериала. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Пока названия у новой телесаги нет, но уже известно, что сюжет будет развиваться вокруг закрытого колледжа для юных супергероев, которым управляет корпорация Vought International – создательница и фактическая "владелица" супергероев и их способностей.

Создатели обещают выдержать стиль оригинального сериала – то есть там будут ругательства, черный юмор, секс и насилие. Также говорят, что это будет смесь молодежного шоу и "Голодных игр".

Независимые данные о просмотрах The Boys недоступны. Amazon не публикует подобные данные, однако там заверяют, что количество просмотров второго сезона "Пацанов" превысило количество просмотров первого на 89%. Серии выходят еженедельно, финал сезона состоится 9 октября.

Напомним, создатель сериала "Пацаны" Эрик Крипке ранее прославился сериалом "Сверхъестественное". События его детища разворачиваются во вселенной, где люди со сверхспособностями являются мировыми знаменитостями и принадлежат влиятельной корпорации Vought International, которая поручает им различные миссии. Однако вне своих героических амплуа большинство персонажей отличаются высокомерным поведением и злоупотребляют славой и безнаказанностью. Сериал рассказывает о двух противостоящих группах: отряде "Пацанов", участники которого стремятся держать супергероев под контролем, и "Семерке", элитной команде Vought.