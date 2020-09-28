Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего 48-летия

Накануне, в день своего рождения, 27 сентября, актриса Гвинет Пэлтроу отметила свои именины — звезде фильмов "Влюбленный Шекспир", "Эмма" и "Железный человек" и ряда других известных фильмов исполнилось 48 лет. По этому поводу знаменитость опубликовала в своих социальных сетях новое фото, которым впечатлила многих подписчиков: на фотографии Гвинет позирует без одежды, прикрывая грудь рукой.

"Сегодня на мне ничего нет, кроме моего праздничного наряда на день рождения... Благодарю всех за поздравления! Также говорю спасибо чудесному маслу для тела Goop, которое заставляет меня думать, что я еще могу полностью раздеться перед камерой", - подписала знаменитость свою публикацию.

В комментариях под постом оставили комментарии многие знаменитые друзья актрисы, в числе которых Наоми Кемпбэлл, Деми Мур и другие: они поддержали Гвинет в ее решении поделиться откровенным снимком и поздравили Пэлтроу с днем рождения.



