Самый татуированный человек во Франции добился права работать учителем младших классов

У 35-летнего Сильвена Элена тело, лицо и даже язык покрыты татуировками, а белки глаз "закрашены" черным. Это напугало одного из детей и мужчину уволили из детского сада. Но год спустя он сумел устроиться на работу в младшую школу. И утверждает, что очень любит свою работу.

"Все мои ученики и их родители всегда относились ко мне круто, так как в основном они меня знали, — поделился Элен. — ­­ Только когда люди видят меня издалека, они могут предположить плохое".

Однако в прошлом году родители трехлетнего малыша подали жалобу в органы образования. Они заявили, что после того, как их сын познакомился с татуированным воспитателем, у ребенка начались ночные кошмары. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на скандал, сегодня Сильвен Элен, который удостоен титула "самого татуированного человека во Франции", по-прежнему работает с детьми. Правда, старше шести лет: такое ограничение наложило местное управление образования.

Несмотря ни на что, Сильвен Элен говорит, что не собирается бросать преподавательскую деятельность. "Я учитель начальных классов... И я люблю свою работу", — заявляет он.

Под иглой татуировщиков Элен провел около 460 часов. Он начал делать тату с 27 лет. Тогда он работал в частной школе в Лондоне и пережил некий "экзистенциальный кризис". После этого татуировки стали его страстью.

Благодаря своему внешнему виду Элен надеется научить своих воспитанников принимать людей такими, какие они есть. "Возможно, когда они станут взрослыми, они будут менее расистскими, менее гомофобными и более открытыми", — говорит педагог.Напомним, 33-летний Крис Вудхед, татуировщик из Лондона, решил оригинально провести время в самоизоляции и сделать по татуировке за каждый день на карантине. Одну из татуировок со словами "когда это закончится" он сделал на ступне, потому что место на теле уже заканчивается.