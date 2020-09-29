Ким Кардашьян прокомментировала конфликт в Нагорном Карабахе

На днях в Нагорном Карабахе возобновились военные действия, и уже третий день Армения и Азербайджан ведут бои, в которых уже пострадали люди с обеих сторон. За короткое время конфликт стал главной темой в мировых СМИ

Вчера сложившуюся ситуация прокомментировала знаменитость Ким Кардашьян (этническая армянка по отцу). Ким обвинила Азербайджан в нагнетании и эскалации военного конфликта.

"Мы молимся за храбрых мужчин и женщин, которые рискуют своими жизнями, чтобы защитить Арцах и Армению. Новости в СМИ вводят в заблуждение, потому что это отнюдь не столкновения. Армения — жертва неспровоцированной атаки Азербайджана и предсказуемой кампании по дезинформации, которая сопровождает эти сообщения. Азербайджан блокирует сообщения СМИ, кроме информации о пропаганде войны. Мы нуждаемся в международных наблюдателях, чтобы это расследовать, и просим мировое политическое и дипломатическое сообщество предотвратить ненужную эскалацию и трагедию",— написала Ким Кардашьян в социальных сетях.

Телезвезда также поделилась ссылкой на ресурс, где можно отправить письмо правительству США с требованием, чтобы они публично осудили эскалацию со стороны Азербайджана и предупредили о прекращении военной помощи президенту страны Алиеву.



