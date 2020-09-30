Шэрон Стоун показала фото повзрослевших сыновей

62-летняя голливудская знаменитость Шэрон Стоун редко публикует снимки и делится подробностями частной жизни. Но в этот раз актриса сделала исключение и опубликовала в социальных сетях фото троих приемных сыновей 20-летнего Роэна, 15-летнего Лэрда и 14-летнего Куинна.

На днях актриса поощрила своих фанатов редким семейным портретом, на котором предстала вместе с сыновьями. Фотография была сделана еще несколько лет назад, на 13-летие Лэрда, а опубликован по случаю Дня сыновей. На фото вся семья помогает имениннику задуть свечи.

"С Днем сыновей! Я так вас люблю",— трогательно подписала Стоун архивный снимок с сыновьями.





