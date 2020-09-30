Возлюбленная Брэда Питта приняла участие в показе вместе с Ириной Шейк

По причине эпидемии коронавируса в 2020 году были перенесены многие крупные мероприятия, но, о счастью, не осенние недели моды. На прошлой неделе в Милане состоялись все запланированные показы, в числе которых яркой звездой засияло шоу Hugo Boss, в котором приняла участие возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски. Второй знамениостью на подиуме показа модного дома выступила топ-модель Ирина Шейк.

Во время шоу модель продемонстрировала всего один модный образ, впрочем, как и модель Ирина Шейк. Знаменитости появились на подиуме всего один раз.

Многие пользователи сети уже отметили невероятное сходство новой возлюбленной Брэда Питта с Ириной Шейк. При этом, 27-летняя Николь Потуральски уже пережила нелестное сравнение с Анджелиной Джоли.



