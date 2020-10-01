В Лондоне установили памятник Гарри Поттеру

В центре Лондона на площади Лестер-Сквер установили памятник одному из самых известных персонажей кинематографа - юному волшебнику Гарри Поттеру. Об этом сообщает издание Timeout.

Памятник из бронзы демонстрирует сцену из картины "Гарри Поттер и философский камень" в моменте, когда волшебник играет в квиддич (полеты на метлах). Памятник располагается недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году состоялась мировая премьера портерианы.

Памятник с изображением актера Дэниела Рэдклиффа - часть проекта "Сцены на площади" (Scenes in the Square), который посвящен известным персонажам киноиндустрии последних ста лет. В рамках данного проекта, который будет развиваться до 2023 года, на лондонской площади уже установлены памятники кролику Багз Банни, Бэтмену, мистеру Бину, Мэри Поппинс, Джину Келли из "Поющих под дождем" и медвежонку Паддингтону.