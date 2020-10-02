Когда осадки не страшны. Топ-6 модных способов защититься от дождя

Мы входим во второй месяц осени, известный своей переменчивостью. Именно в октябре метеорологам трудно даются прогнозы погоды, а нам сложно угадать, что надеть, чтобы не промокнуть и не заболеть.

От дождя мы привыкли спасаться с помощью зонтика, но есть масса других вариантов. Они помогут не только выйти сухим из воды, но создадут необычный и даже непредсказуемый образ, способный победить осеннюю хандру и внести разнообразие в гардероб.

«Все люди равны — то есть все, у кого есть зонты» Эдвард Морган Форстер, английский романист

Классические зонты известны со времён Древнего Египта и Китая. Ими активно пользовались во времена Средневековья. Однако вплоть до XVIII века зонт служил исключительно для защиты от солнца. Первым, кто начал его применять с целью защиты от дождя, был английский коммерсант Джонас Хэнвей. Появившись с зонтом в руках в дождливую погоду, Хэнвей вызвал гомерический хохот у наблюдателей, за которым последовала волна карикатур на тему его чудаческой выходки с традиционно женским аксессуаром, поскольку зонт на протяжении веков считался исключительно дамской вещью, предназначенной защищать от загара. В карикатурах Джонаса часто называли идиотом, считая, что зонт ни в коей мере не спасает от дождя.

Однако со временем он плотно вошёл в обиход именно как средство защиты от дождя и теперь представляется совершенно обыденным. Как альтернатива применяются дождевики, специальные плащи, чехлы, а также резиновая обувь и прочие аксессуары, помогающие эффективно спасаться от осенних осадков.

Порой на помощь зонту приходят непредсказуемые решения. Целевые производители и дизайнеры всё чаще экспериментируют, создавая зонты-капюшоны (hands free), зонты-шляпы, не говоря о модных резиновых сапогах, стильных чехлах для обуви и водоотталкивающем спрее, защищающем одежду от промокания.

Дождевик

Без него в октябре не обойтись. Особенно если гулять под дождём, нести тяжёлые сумки или выгуливать собаку. Для этих целей дождевик в разы удобнее зонта. Более того, он перестал быть скучным. Сегодня его производят множество ведущих модных домов. В их списке — дождевики-комбинезоны для малышей и взрослых, дождевики из плотной, непромокаемой ткани, по крою напоминающие тренчи, и лёгкие дождевики-пончо, занимающие минимум места в сумке. А вот от одноразовых полиэтиленовых дождевиков лучше отказаться — они разлагаются около тысячи лет.

Резиновые сапоги

У многих из нас в детстве были классические резиновые сапоги тёмно-зелёного или серого цвета, поэтому вы вряд ли легко примете факт, что сегодня резиновые сапоги присутствуют в показе каждого уважающего себя дизайнера в коллекциях осень — зима. Это и резиновые туфли-«мыльницы» для тёплого времени года, и резиновые кеды, которые очень похожи на обычные, но не пропускают влагу, и яркие сапоги до колен или прозрачные короткие полусапожки. Остаётся выбрать модель, подходящую образу. Главное — не растеряться, ведь ассортимент огромен, особенно для детей, моделям которых позавидуют даже самые отъявленные модницы.

Водоотталкивающий спрей

Это средство можно увидеть под названием «гидрофобное покрытие» или «покрытие-антидождь». Впрочем, последнее определение больше относится к автомобильной тематике. Спрей защищает от промокания замшевую и спортивную обувь, коттоновые пиджаки, спортивную одежду, тканевый шопер или плащ — словом, те вещи, которые для носки в дождливую погоду не подходят.

Галоши

Звучит слегка старомодно, но такой аксессуар, защищающий от дождя до сих пор существует. Галоши ещё называют мокроступами, дождевиками или чехлами для обуви. Их функционал прост: на обувь, в которой вы вышли из дома, надевается чехол из резины или непромокаемой ткани, получаются своего рода бахилы. Они защищают ноги от промокания, а обувь — от грязи и необходимости мыть её после непогоды. Словом, если ходить в резиновых сапогах не хочется, а на дворе дождь, то галоши — отличный вариант.

Водо­отталки­вающие носки

Если не готовы покупать резиновую обувь и вам жалко кожаную, примите во внимание водонепроницаемые носки, которые можно купить в магазинах, специализирующихся на спорте, туризме и рыбалке, что гарантирует их максимальную функциональность. Во время короткой прогулки под дождём ваши ноги останутся сухими. Однако избегайте долгого ношения таких носков, ведь в них легко вспотеть. Для этого случая берите запасную пару.

Вариации на тему зонтов

Несмотря на то что традиционный зонт остаётся главным средством защиты от непогоды, креативщики постоянно думают, как его разнообразить. К примеру, создают удлинённые и асимметричные варианты, шапки-зонты, зонты Hands-Free (ими часто пользуются фотографы во время уличных фотосессий) и даже зонты-капюшоны. С последними стоит обходиться осторожно и применять умеренно. Выглядят они забавно и даже смешно, хотя, если хотите укрыться от сильного дождя, подойдёт и такой вариант — комфорт превыше всего.

К слову, и среди традиционных зонтов можно выбрать не самые скучные. Например, зонт с яркой изнанкой или зонт-купол, который эффектно дополнит ваш модный образ в непогоду.