Звезда сериала So Awkward Арчи Линдхерст умер в 19 лет

Cын британского актера Николаса Линдхерста Арчи ушел из жизни в возрасте 19 лет. Накануне о трагическом собитии сообщили представители телеканала CBBC, на котором выходил сериал, в котором юный актер играл одну из главных ролей.

Эпизод из сериала "So Awkward"

"Мы очень сожалеем, что должны сообщить вам, что Арчи Линдхерст, который так блестяще сыграл Олли в So Awkward на CBBC, умер после непродолжительной болезни. Нам будет очень не хватать всем, кто работал с ним, и его поклонникам, которые смеялись вместе с Олли в шоу",— написали в сообщении.

Юный актер умер еще 22 сентября, но трагическом событии в семье британской знаменитости стало известно только сейчас.

Члены семьи юного актера сказали в своем официальном заявлении каналу, что они раздавлены горем, и попросили уважать их частную жизнь.

So Awkward — британский комедийный сериал о жизни английских школьников. Первая серия вышла на экраны в мае 2015 года, а последняя, с участием Арчи, на данный момент — в августе этого года. В шоу Арчи исполнил роль Олли Коултона.



