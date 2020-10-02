Билли Айлиш выпустила клип на заглавную песню нового "Джеймса Бонда"

Юная Билли Айлиш – самая молодая исполнительница в числе тех, кто был автором главной песни к фильмам о "Джеймсе Бонде".

Юная певица Билли Айлиш опубликовала видео к заглавной песне саундтрека нового фильма бондианы "Не время умирать". Релиз песни No Time To Die, которая была записала вместе с братом Билли Айлиш Финнеасом, состоялся еще в феврале. Автором черно-белого видео выступил Дэниел Клейнман, который снимает вступительные титры для всех частей бондианы, начиная с 1995 года. В ролик вошли кадры из новой картины франшизы.

"Кажется безумием – быть причастной к этой истории. Это огромная честь – записать заглавную песню к фильму, который является частью такого легендарного сериала. Я все еще в шоке", – комментировала Билли Айлиш во время презентации трека в феврале.

Юная Билли Айлиш – самая молодая исполнительница в числе тех, кто был автором главной песни к фильмам о "Джеймсе Бонде".

Премьера картниы в украинском прокате запланирована на 12 ноября 2020 года.