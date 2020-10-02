Билли Айлиш выпустила клип на заглавную песню нового "Джеймса Бонда"

Билли Айлиш выпустила клип на заглавную песню нового "Джеймса Бонда"

Фрагмент видео на песню No Time To Die

Юная Билли Айлиш – самая молодая исполнительница в числе тех, кто был автором главной песни к фильмам о "Джеймсе Бонде".

Юная певица Билли Айлиш опубликовала видео к заглавной песне саундтрека нового фильма бондианы "Не время умирать". Релиз песни No Time To Die, которая была записала вместе с братом Билли Айлиш Финнеасом, состоялся еще в феврале. Автором черно-белого видео выступил Дэниел Клейнман, который снимает вступительные титры для всех частей бондианы, начиная с 1995 года. В ролик вошли кадры из новой картины франшизы.

"Кажется безумием – быть причастной к этой истории. Это огромная честь – записать заглавную песню к фильму, который является частью такого легендарного сериала. Я все еще в шоке", – комментировала Билли Айлиш во время презентации трека в феврале.

Юная Билли Айлиш – самая молодая исполнительница в числе тех, кто был автором главной песни к фильмам о "Джеймсе Бонде".

Премьера картниы в украинском прокате запланирована на 12 ноября 2020 года.