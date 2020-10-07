В Лос-Анджелесе умер один из лучших гитаристов мира Эдди Ван Хален

Такое звание восемь лет назад ему присудил журнал Guitar World.

В США скончался американский гитарист, создатель группы Van Halen Эдди Ван Хален. Ему было 65 лет.

Об этом в Twitter сообщил его сын Вольфганг Хален.

"Я не могу поверить, что должен написать это, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален сегодня утром проиграл эту длительную и тягостную битву с раком", — написал он.

Он признался, что Ван Хален был лучшим отцом. "Каждый момент, который я разделил с ним на сцене и вне ее, был подарком", — добавил он.

Отметим, в 2001 году Эдди Ван Хален сообщил, что лишился трети языка, которую ему удалили в ходе лечения рака. Полностью побороть болезнь музыканту в итоге не удалось.

Биография

Эдди Ван Хален родился 26 января 1955 года в голландском городе Неймеген. В 1962 году его семья переехала в американский город Пасадена, штат Калифорния. Спустя десять лет Эдди вместе со своим родным братом Алексом создали хард-рок-группу Mammoth, которая в 1974 году была переименована в Van Halen.

За все время существования коллектива было записано 12 студийных альбомов. Первая пластинка группы, получившая название Van Halen, стала самой успешной. Главный сингл Jump стал международным хитом и достиг вершины американского хит-парада Billboard Hot 100. В США продали свыше 12 млн копий альбома. Согласно Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, Van Halen — 19-й самый продаваемый исполнитель в истории страны. В 2007 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Эдди считается одним из первых популяризаторов тэппинга - стиля игры на гитаре, когда музыкант обеими руками задействует гриф. Также Ван Хален получил известность и как конструктор гитар и усилительной аппаратуры. Особой популярностью пользуется его гитара Frankenstrat, полностью собранная им самим. В октябре 2012 года его признали лучшим гитаристом всех времен по версии журнала Guitar World.