Елена Зеленская против Кейт Миддлтон. Президентская чета Украины встретилась с герцогами Кембриджскими

Встреча состоялась в Букингемском дворце в рамках официального визита президента Украины и первой леди в Великобританию

Глава украинского государства и первая леди в ходе официального визита в Великобританию встретились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

В своем Twitter аккаунте Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Великобритания "разделяют видение по многим вопросам".

Фото: @KensingtonRoyal / Twitter

"Человеческие контакты всегда важнее всего для стран. Дружеская встреча с герцогом и герцогиней Кембриджскими в Букингемском дворце… Впереди — плодотворное сотрудничество и успешные проекты".

В свою очередь, на instagram первой леди Украины также появились снимки встречи с герцогами Кембриджскими. Для высокого визита Елена Зеленская выбрала элегантный образ d белом цвете. "Прекрасная семья, молодые и искренние люди. Встреча, которая запомнится", - подписала свою публикацию первая леди Украины.