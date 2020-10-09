Принц Уильям пообщался с певицей Шакирой по видеосвязи

Накануне герцог Кембриджский озвучил, что известная певица из Колумбии Шакира стала частью совета по присуждению экологической премии Earthshot Prize. По этому поводу принц Уильям созвонился со знаменитостью в ZOOM и лично поблагодарил ее за то, что она отметила своим членством это важное событие. Об этом Шакира рассказала подписчикам в своем Instagram-аккаунте, где она опубликовала запись своей беседы с внуком королевы Елизаветы II.

К слову, разговор будущего короля Великобритании и колумбийской знаменитости не сводился только лишь к обсуждению вопросов экологии. Супруг Кейт Миддлтон озвучил заинтересованность в увлечении Шакиры скейтбордингом. Он рассказал, что смотрел видео, в котором певица демонстрировала свои навыки катания на скейтборде.

"Один из членов моей команды показал мне это видео. Вы ведь много катаетесь на скейтборде, верно"? — уточнил принц Уильям.

Шакира была приятно удивлена осведомленностью прпинца Уильяма и с радостью рассказала о своем увлечении:

"Я всегда смотрела на скейтеров и очень им завидовала. Я всегда мечтала уметь кататься так же, как они. И в этом году — не знаю, что со мной случилось — я пыталась поставить на скейт своих детей. Я отвезла их в один из магазинов, но они не очень-то этим заинтересовались. Чего не скажешь обо мне! Теперь я не могу перестать кататься. И еще я занимаюсь серфингом",— с улыбкой рассказала певица.





