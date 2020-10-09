Жена Оззи Осборна хотела покончить с собой четыре года назад

Шэрон Осборн рассказала в эфире шоу The Talk, что четыре года назад планировала покончить жизнь самоубийством. Жена музыканта Оззи Осборна не объяснила, что привело ее тогда к такому решению. О том времени она рассказала в общих словах.

"Я хотела пойти на такой поступок не для привлечения внимания. Я просто больше не могла выносить все это",— рассказала Шэрон Осборн.

Тогда Шэрон решила обратиться за психологической помощью и ей помогла встреча с двумя в прошлом наркозависимыми девушками, матери которых ушли из жизни по собственному желанию. Супруга музыканта была поражена тем, как сильно поступки матерей повлияли на жизнь и хрупкую психику их дочерей. Это помогло Шэрон изменить свое решение.

"Они сказали мне, что пили и употребляли наркотики. Их матери покончили жизнь самоубийством. И это так испортило их жизнь, что они не могли справиться с этим. Это потрясло меня. Я ни в коем случае не собираюсь причинить подобное своей семье, детям. И это меня шокировало, будто пронзило током, и все сразу стало на свои места. Посмотри на этих двух девушек. Если я совершу это, то на их месте потом могут быть мои дети", - поделилась Шэрон Осборн.

Впрочем, мысли о самоубийстве появлялись у супруги Оззи Осборна и раньше. Так, в 2019 году Осборн рассказывала, что пыталась покончить с собой трижды, по причине многолетней депрессии.



