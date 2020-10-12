Старший сын покойного Робина Уильямса женился

Старший сын актера Робина Уильямса, ушедшего из жизни в 2014 году, Закари женился на возлюбленной Оливии Джун. Свадьба состоялось в минувшую субботу, но сообщить об этом событии сын легендарного актера решил только сегодня. Закари опубликовал на своей странице в твиттере пост, который сопроводил фотографией с новоиспеченной женой, а в подписи назвал ее своей лучшей подругой. Об этом пишет издание People.

"Я рад, что женился на своей лучшей подруге Оливии Джун! Все прошло просто потрясающе, и мы не могли выбрать лучшую дату для свадьбы, чем Международный день психического здоровья",— рассказал подписчикам Закари Уильямс в социальных сетях.





Закари выбрал именно эту дату для своего торжества: сын знаменитого актера работает на должности юриста в сфере психического здоровья. В СМИ нет информации о статусе личной жизни 37-летнего Закари Уильямса. В том числе, не известно, первый ли это брак для Уильямса, однако от предыдущих отношений у него остался маленький сын Микки, о матери которого в прессе информации нет.



