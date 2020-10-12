Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери

Певица Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: девятилетнюю Еву и двухлетнюю Тильду, лицо которой знаменитость долгое время скрывала. Но вчера Светлана Лобода опубликовала новый снимок малышки Тильды, который впервые был сделан не со спины. Впрочем, на фото младшая дочь знаменитости позирует в солнцезащитных очках и полностью лица девочки Светланы. Но в результате, снимок вызвал волну обсуждения в среде поклонников Светланы Лободы.

"Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку",— подписала свою публикацию Светлана Лобода.

Подписчики Светланы Лободы смогли увидеть сходство девочки с ее знаменитой матерью, другие пошутили, что в девочке сейчас начнут искать черты лица ее предполагаемого отца Тилля Линдеманна (солиста группы "Рамштайн").

"Наконец-то дождались Тильдочку!" - пишут очарованные подписчики.



"Неужели фотография Тильды?"



"Кукольная девочка",— согласились подписчики Лободы.



