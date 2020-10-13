Телеканал HBO снимет сериал о космической компании SpaceX Илона Маска

Известный телеканал НВО уже начал работу над телесериалом о космической компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает Variety.

Сообщается, что HBO заказал производство шести эпизодов мини-сериала о SpaceX. В основу шоу ляжет биография предпринимателя "Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее", написанная Эшли Вэнсом.

Телешоу расскажет о становлении нынешнего лидера мирового рынка космических запусков SpaceX. О том, как в свое время Илон Маск собрал команду инженеров-единомышленников, которая в итоге построила двухступенчатую ракету-носитель легкого класса Falcon 1.

Напомним, 28 сентября исполнилось 12 лет с момента первого успешного запуска Falcon 1. За все время было осуществлено пять запусков данной ракеты, первые три запуска закончились авариями. В итоге Falcon 1 заменила Falcon 9 — самая передовая, самая надежная ракета и самая часто использующаяся американская ракета из ныне действующих. По плану, в будущем на смену семейству ракет Falcon 9 придет ракета следующего поколения Super Heavy.

Сценаристом сериала выступит Даг Джанг ("Охотник за разумом", "Банши"), а продюсером — актер Ченнинг Татум. Дата выхода и актерский состав пока не объявлены. Сам Илон Маск участвовать в проекте не будет.