Рестлер и актер Джон Сина тайно женился во Флориде

Со своей избранницей Шаей Шариатзаде рестлер стал встречаться в прошлом году

Известный рестлер и актер Джон Сина тайно сочетался браком в Тампе, Флорида, США. Причем произошло это еще 12 октября, и информация о торжестве просочилась в СМИ благодаря анонимным источникам. Об этом пишет TMZ.

Избранницу 43-летнего Сины зовут Шая Шариатзаде, ей 29 лет и встречаться они начали в прошлом году. Пара познакомилась в Ванкувере, Канада. Шая работала в менеджером в Avigilon, компании Motor Solutions.

Джон Сина и Шая Шариатзаде/Фото: wrestlingnews

Сина прибыл в Канаду на съемки фильма "Игра с огнем". Друзья пары рассказали, что это была любовь с первого взгляда.

Свадебная церемония была тайной, на свадьбе присутствовали только друзья, родственники и коллеги-рестлеры Сины.

Джон Сина с противником/Фото: скриншот

Для Джона Сины это уже второй брак. В 2009 году он женился на подруге Элизабет Хобердо. Женитьба состоялась 11 июля 2009 года. А через три года они развелись после измены Сины с порноактрисой Кендрой Ласт. Позже рестлер встречался с рестлершей Никки Белла.