Ведущий Владимир Остапчук женился во второй раз

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк поженились. Вчера, 15 октября, в одном из популярных заведений пригорода Киева состоялась яркая романтическая свадебная церемония.

По причине перенесенной Владимиром Остапчуком инфекции коронавируса, свадебное празднование, запланированое на сентябрь, было перенесено на октябрь 2020 года. Но жених и невеста не огорчались и были настроены оптимистично, и 15 октября они, все-таки, скрепили отношения узами брака.

Друзья Владимира Остапчука и Кристины Горняк / Instagram / @vglagola

Невеста уже продемонстрировала первый свадебный образ. Для церемонии Кристина остановила выбор на платье белого цвета с изысканным вырезом спереди и без декольте.

Волосы новобрачная собрала в элегантный пучок, который дополнила эффектной кружевной сеточкой в стиле 90-х годов. Дополнила Кристина Горняк свадебный образ крупными белыми серьгами и стильным букетом.

