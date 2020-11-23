Радиотелескоп Аресибо, снятый в фильме про агента 007, снесут после фатальной поломки

Зеркало телескопа было разбито из-за обрыва тросов в августе 2020 года.

Одно из самых грандиозных научных сооружений в мире, радиотелескоп Аресибо, размещенный в Пуэрто-Рико, закроют после 57 лет работы. Он не подлежит ремонту. Об этом пишет SciTechDaily.

Радиотелескоп обсерватории Аресибо был построен в 1960-х гг. по заказу Министерства обороны США. Первоначальным назначением телескопа были исследования ионосферы Земли и отслеживание ракетных атак потенциальных врагов. Рефлектор телескопа расположен в естественной карстовой воронке и покрыт перфорированными алюминиевыми пластинами, уложенными на сетку из стальных тросов. Облучатель антенны был сделан подвижным и подвешен на 18 тросах к трем башням. Наведение телескопа на заданную точку небесной сферы осуществлялось путем перемещения облучателя.

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16 ноября 1974 года в направлении шарового звездного скопления М13, находящегося на расстоянии 25000 световых лет в созвездии Геркулеса было отправлено "Послание Аресибо". Оно было составлено астрономами Фрэнком Дрейком и Карлом Саганом и содержало в себе информацию о человечестве, Солнечной системе, самом телескопе и числа от 1 до 10 в двоичной системе.

Благодаря радиотелескопу Аресибо было открыто несколько пульсаров и планеты за пределами Солнечной системы, было подтверждено существование нейтронных звезд, определено приближение астероида Бенну и запечатлены геологические особенности Марса.

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Кроме этого Аресибо стал настоящей звездой фильма "Золотой глаз" про суперагента 007. Именно тут произошла финальная битва злодея Алека Тревельяна (Шон Бин) и Джеймса Бонда (Пирс Броснан) и тут размещалась секретная база, с которой управлялся смертоносный спутник "Золотой глаз".

Но после урагана "Мария", который обрушился на Пуэрто-Рико в 2017 году, радиотелескоп был сильно поврежден: сломалась радарная антенна и пробила зеркало телескопа. В 2020 году оборвались два поддерживающих троса и разбили еще несколько зеркал.

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Было принято решение закрыть Аресибо, потому что провести ремонт, не подвергая опасности персонал, не представляется возможным. Управление математических и физических наук NSF, которое занималось обслуживанием радиотелескопа, рекомендует контролируемый снос, однако ученые, которые работали на Аресибо, надеются, что его удастся сохранить в качестве музея.