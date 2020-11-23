Джиджи Хадид поделилась новыми снимками двухмесячной дочери

Модель также сообщила, что уже украсила елку к Рождеству.

Американская модель Джиджи Хадид в сентябре впервые стала матерью. Хадид родила дочь от певца Зейна Малика. Теперь модель поделилась в Instagram новыми кадрами с малышкой и показала, как украсила дом к Рождеству.

25-летняя модель все еще находится на семейном ранчо в Пенсильвании. С началом пандемии именно туда прибыла вся семья Хадид и туда вернулась Джиджи после родов.

Модель опубликовала в Instagram несколько снимков. Она показала, как гуляет с дочерью по окрестностям.

А также рассказала, что уже украсила елку к Рождеству, хоть до праздников остался еще целый месяц.

"Занятость и усталость в совершенно новом виде. Но она моя лучшая подруга, и поэтому она первая получила рождественские украшения", – написала Джиджи.

Где сейчас находится отец девочки – бывший участник группы One Direction Зейн Малик, неизвестно. Впрочем, Хэллоуин пара провела вместе. Напомним, они все еще не сообщили имя дочери.