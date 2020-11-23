Cyberpunk 2077 обещает стать одной из самых длинных игр в истории

Прохождение основной истории может занять более двух суток

Одна из самых ожидаемых игр 2020 года, Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED, судя по всему, может стать самой длинной за всю историю компьютерных игр. Об этом сообщил руководитель отдела тестирования компании Лукаш Бабель в Twitter.

Лукаш написал, что уже провел в мире Cyberpunk 2077 около 175 часов, играя на максимальной сложности и все еще не прошел игру.

Он уточнил, что выбрал скрытный способ прохождения, посещает все заинтересовавшие его места и собирает все возможные предметы, чтобы по максимуму использовать возможности, которые предоставляет игра. И до конца еще очень далеко.

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Ранее разработчики уже говорили, что игрокам не стоит беспокоиться за количество контента в игре. Напомним, что согласно данным сайта How Long to Beat, собирающего данные по времени прохождения игр, основная история предыдущего хита CD Projekt RED "Ведьмака 3" проходится за 52-53 часа.

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action RPG, приключенческая история в открытом мире с видом от первого лица.

Действие происходит в 2077-м в вымышленном американском мегаполисе Найт-Сити, Калифорния. Там царит одержимость модификациями тела. Город контролируют корпорации и постоянно происходят стычки между бандами. Из-за постоянных угроз все граждане имеют разрешение владеть и открыто носить огнестрельное оружие.

Игрок берет на себя роль наемника V, который пытается заполучить единственный в своем роде имплант, который является ключом к бессмертию. Его пол, внешность и предыстория настраиваются в начале игры и влияют на дальнейший сюжет.

По словам авторов, игроки могут выбрать киберпрограммное обеспечение своего персонажа, набор навыков и стиль игры. А также исследовать огромный город, поделенный на шесть уникальных районов, где каждое принятое решение меняет историю и мир вокруг.

Боевая система содержит использование огнестрельного и оружия ближнего боя, силы и стимуляторов, которые дают дополнительные эффекты и бонусы.

Один из центральных героев — солист рок-группы Samurai Джонни Сильверхенд. Его сыграл Киану Ривз.

В основу проекта легла настольная ролевая игра Cyberpunk 2020 1988 года. Cyberpunk 2077 является ее продолжением. Игра должна была выйти 19 ноября 2020 года, однако создатели отправили ее на доработку, так что теперь премьера ожидается только 10 декабря.