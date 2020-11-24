Елка уже прибыла: Мелания Трамп в последний раз украсит Белый дом в Рождеству

Неизвестно, дождутся ли декорации Джо Байдена, когда он переедет в резиденцию

Несмотря на избрание Джо Байдена президентом США, семья действующего американского лидера Дональда Трампа пока остается в президентской резиденции. И отпразднует тут Рождество. В Белый дом утром 24 ноября привезли елку, а Мелания Трамп, следуя традиции, ее встретила. Об этом пишет CNN.

Представитель первой леди уже сообщил, что она выбирает украшения, но пока держит в секрете, какой цвет станет доминирующим и какой стиль для дизайна будет избран. Также пока неизвестно, дождутся ли рождественские украшения Джо Байдена, когда он въедет в Белый дом — это случится не раньше января 2021 года.

Традиция встречать рождественское дерево, а потом его торжественно украшать появилась в 1961 году, благодаря Жаклин Кеннеди. Раньше семья президента праздновала Рождество не делая из этого шоу. Однако супруга президента Кеннеди выбрала место для ели – Голубую гостиную, украсила ее в стиле "Щелкунчика" и пригласила СМИ, чтобы похвастаться.

С той поры встреча елки превратилась в традицию. В этом году ее привезли из Западной Вирджинии, с фермы Дэна и Энн Тэйлор, которые и в прошлом году вырастили дерево для президента. К крыльцу ее привезли на украшенной телеге, под рождественские гимны, которые исполнял военный оркестр.

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Мелания Трамп встретила рождественское дерево в компании военных. Напомним, в 2017 ее сопровождал сын, годом позже – супруг, однако в этом году первая леди вышла одна.

Прибытие ели в Белый дом знаменует начало вечеринок. И первая уже запланирована на вечер сегодняшнего дня. Хоть из-за пандемии коронавируса в СМИ ходили слухи, что никаких торжеств в Белом доме не будет – в пресс-службе первой леди эти слухи опровергли.

"Посещение вечеринок – это личный выбор каждого. Это давняя традиция – посещать Белый дом в преддверии Рождества и наслаждаться праздничными украшениями и вкусной едой. Весь персонал будет в масках и перчатках, а гости будут соблюдать дистанцию", — отметила Стефани Гришем, пресс-секретарь и глава администрации первой леди Мелании Трамп.

А завтра в Белом доме состоится еще одна праздничная церемония: президент Трамп "помилует" одну из индеек, приготовленных для Дня Благодарения. Сейчас птицы ждут своей участи в роскошных номерах Willard Intercontinental Hotel в Вашингтоне.