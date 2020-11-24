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Кара Делевинь появилась в трогательном видео Dior

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Dior Joaillerie Кара Делавинь фото

Британская знаменитость уже не первый раз становится лицом ювелирной линии Dior

Dior Joaillerie опубликовали праздничную рождественскую рекламную кампанию, лицом которой стала британская модель и актриса Кара Делевинь. В рекламном видео, созданном итальянским фотографом Марио Сорренти, девушка демонтирует подвески, серьги и кольца, украшенные восьмиконечными звездами из белого золота. Украшения стали частью коллекции Rose des Vents. Снимки с фрагментами бекстеджа и опубликованный ролик можно увидеть на странице бренда Dior в Instagram.

Впрочем, знаменитая британка Кара Делевинь уже не первый раз становится лицом кампании коллекции Rose des Vents. Ранее она была лицом кампейна коллекции, выпущенной в октябре 2019 года. До этого Rose des Vents также рекламировали актриса Эмилия Кларк, модель Анна Эверс и другие знаменитости.