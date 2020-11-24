Юлия Санина выпустила клип об истории любви с мужем

Видео повествует о любви знаменитой украинской пары.

Клип посвящен истории любви Юлии и ее супруга Валерия Бебко. Видео на новую песню "Все було так" было снято в черно-белом решении. "Песня настолько положительная, уверена, что влюбленные люди будут посвящать ее друг другу. В финале песни я призналась в любви своему мужу и мы показали нашего сына Даню, который сам захотел сняться в этой истории", — рассказала фронтвумен The Hard Kiss Юлия Санина. Клип был опубликован yuotube-канале группы.

За несколько часов после публикации видео набрало около 50000 просмотров и множество отметок "нравится". "В конце — до слез. Даня очень харизматичный", "Ваше лучшее видео", "Красивейший клип и фантастическая песня! Спасибо, что никогда не подводите наших ожиданий с премьерами! Любим вас!" — пишут фанаты в комментариях к видео.