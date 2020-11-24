Николь Кидман рассказала о комплексах из-за роста в подростковом возрасте

Со временем будущая актриса смогла найти преимущества в своих недостатках

Актриса Николь Кидман — пожалуй, одна из самых высоких актрис в Голливуде: ее рост составляет более 180 сантиметров. На днях голливудская знаменитость рассказала о подростковых комплексах из-за своего роста. Николь появилась на обложке британского Glamour, а также дала развернутое интервью глянцевому изданию.

"Я была подростком, у которого было много страхов… Я была очень высокой, а потому и очень неуверенной в себе. К 13 годам мой рост составлял 178 сантиметров", — поделилась Кидман.

Однако со временем Николь стала видеть позитивные моменты там, где раньше она видела только минусы. На выпускном балу Кидман отличилась, выбрав необычное платье.

"На мне было платье-флаппер 20-х годов. Я купила его в магазине винтажной одежды, мне просто понравился его крой, оно было черно-белым с вышивкой бисером. Никакого тюля и пышных юбок. Я помню, как немного напилась, что, вероятно, бывает у многих людей на выпускном или другом официальном мероприятии" — рассказала она.

Также Николь Кидман рассказала о новом фильме с ее участием, который будет представлен в ближайшее время.

Сюжет картины разворачивается вокруг проблем альтернативных гендерных предпочтений. По сценарию, бродвейские знаменитости отправляются в городок в штате Индиана. Они едут туда, чтобы помочь старшекласснице, которой запретили идти на выпускной бал в школе, потому что она хочет приехать туда вместе со своей девушкой. По мнению Николь Кидман, эта лента поможет многим родителям взглянуть на своих детей по-другому.