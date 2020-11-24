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Николь Кидман рассказала о комплексах из-за роста в подростковом возрасте

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Со временем будущая актриса смогла найти преимущества в своих недостатках

Актриса Николь Кидман — пожалуй, одна из самых высоких актрис в Голливуде: ее рост составляет более 180 сантиметров. На днях голливудская знаменитость рассказала о подростковых комплексах из-за своего роста. Николь появилась на обложке британского Glamour, а также дала развернутое интервью глянцевому изданию.

"Я была подростком, у которого было много страхов… Я была очень высокой, а потому и очень неуверенной в себе. К 13 годам мой рост составлял 178 сантиметров", — поделилась Кидман.

Однако со временем Николь стала видеть позитивные моменты там, где раньше она видела только минусы. На выпускном балу Кидман отличилась, выбрав необычное платье.

Николь Кидман фото

"На мне было платье-флаппер 20-х годов. Я купила его в магазине винтажной одежды, мне просто понравился его крой, оно было черно-белым с вышивкой бисером. Никакого тюля и пышных юбок. Я помню, как немного напилась, что, вероятно, бывает у многих людей на выпускном или другом официальном мероприятии" — рассказала она.

Также Николь Кидман рассказала о новом фильме с ее участием, который будет представлен в ближайшее время.

Сюжет картины разворачивается вокруг проблем альтернативных гендерных предпочтений. По сценарию, бродвейские знаменитости отправляются в городок в штате Индиана. Они едут туда, чтобы помочь старшекласснице, которой запретили идти на выпускной бал в школе, потому что она хочет приехать туда вместе со своей девушкой. По мнению Николь Кидман, эта лента поможет многим родителям взглянуть на своих детей по-другому.