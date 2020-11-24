Наследника миллиардного состояния Гетти нашли мертвым в техасском мотеле

Джону Гилберту Гетти было 52 года

Наследник состояния семьи Гетти, 52-летний Джон Гилберт Гетти был найден мертвым в гостиничном номере в Сан-Антонио, Техас. Причины смерти не называются. Факт смерти семья Гетти подтвердила только спустя несколько дней. Об этом пишет TMZ.

Джон Гилберт Гетти был музыкантом. О его смерти написала дочь Айви, написав теплые слова соболезнования, но обойдясь без деталей: "Джон был талантливым музыкантом, любившим рок-н-ролл. Нам будет его очень не хватать", — отметила Айви.

[ + – ] Джон Гилберт Гетти

Ранее, в сентябре этого года скончалась мать Джона, его родной брат, Эндрю Рорк Гетти, умер от передозировки наркотиков в 2014 году.

Джон Гилберт Гетти – внук известного нефтяного магната Жана Пола Гетти, нефтяного магната и промышленника, одного из первых в истории долларовых миллиардеров. Жан Пол учредил Музей Гетти и основал компанию Getty Oil Company, а позже приобрел еще и нефтяную концессию в Саудовской Аравии. В 1957 году журнал Fortune назвал его самым богатым американцем. Несмотря на огромное состояние, Гетти был известен крайней скупостью. Известен случай, как однажды он повел друзей на выставку собак в Лондоне и заставил их гулять до вечера, пока цена на входные билеты не подешевела вдвое. Также он страдал многочисленными фобиями: боялся летать на самолетах, говорить по телефону, а его дом неподалеку от Лондона охранялся сторожевыми псами и львом по кличке Нерон.

[ + – ] Жан Пол Гетти/Фото: the gentlemans journal

Печальную известность получил его отказ платить выкуп за 16-летнего внука Пола, похищенного в Риме в 1973 году. Сначала Жан Пол считал, что внук сам подстроил свое покушение, чтобы получить деньги, а потом свой категорический отказ спасти наследника Жан Пол объяснял так: "У меня 14 внуков. Стоит мне заплатить хоть пенни за одного, сразу же украдут всех остальных". Пять месяцев длились переговоры с похитителями, которые изначально требовали от Гетти 17 миллионов долларов. В итоге они прислали скупому магнату ухо и прядь волос его внука и снизили свои требования до 3 миллионов долларов. Тогда миллиардер все-таки выделил средства на выкуп. Но только 2,2 миллиона долларов, еще 800 тысяч он одолжил своему сыну под 4 процента годовых.

[ + – ] Пол Гетти вскоре после освобождения

15 декабря 1973 года вскоре после уплаты выкупа Пол был найден живым на заправке в коммуне Лаурия в провинции Потента. Мать юноши Гейл вспомнила, что в этот день Гетти-старшему исполнился восемьдесят один год, и предложила Полу позвонить деду, чтобы поблагодарить за спасение и пожелать счастья и крепкого здоровья. Однако Гетти отказался подойти к телефону.

Полу сделали пластическую операцию, восстановив отрезанное ухо. Он женился, в браке у него родился сын Бальтазар, позже ставший актером. Однако Пол из-за пережитой травмы пристрастился к наркотикам и спиртному, в 1981 году он выпил большую дозу спиртного, смешанного с валиумом и метадоном. Передозировка привела к отказу печени и инсульту. Пол был полностью парализован, частично ослеп и утратил способность разговаривать. Пол оставался инвалидом до конца жизни и скончался в 2011 году.

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О похищении внука Гетти был снят фильм "Все деньги мира" (режиссер Ридли Скотт) и сериал Дэнни Бойда "Траст".