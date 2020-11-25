Крис Коламбус снимет продолжение фильма "Гремлины"

Режиссер успокоил поклонников, сообщив, что не будет использовать компьютерную графику

Режиссер Крис Коламбус сообщил, что снимет продолжение фильма про гремлинов, вредных фантастических созданий, которые разрушают все вокруг себя. Первый фильм франшизы вышел еще в 1984 году. Об этом пишет Collider.

Именно фильм "Гремлины" прославил Коламбуса. Бюджет фильма составил всего 11 миллионов, однако в прокате он собрал более 153 миллионов и стал одним из любимых рождественских фильмов в США.

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Сюжет рассказывает про семью Пельтцер из маленького американского городка. Отец семейства дарит сыну существо, называемое могвай, которое купил в Китайском квартале. Продавец дает строгий наказ: не кормить могвая после полуночи, не мочить его и прятать малыша от яркого света. Однако новые владельцы могвая, получившего имя Гизмо, нарушают все три правила и город погружается в хаос.

Сиквел под названием "Гремлины 2: Новенькая партия" вышел в 1990 году и продолжил историю Гизмо.

Слухи о том, что Крис Коламбус собирается снять продолжение популярного фильма, ходили давно. Режиссер и сценарист даже сообщал еще три года назад, что уже написал "извращенный и мрачный" сценарий, и что действие фильма будет происходить в Шанхае 1920-х годов.

"Я написал сценарий, значит, сценарий существует. Сейчас мы прорабатываем некоторые вопросы с правами, поэтому просто пытаемся понять, когда лучше всего снимать этот фильм. Я бы делал это по-прежнему – использовал кукол вместо компьютерной графики", — отметил Коламбус и отметил, что третья часть, скорей всего будет снята "по старинке" с минимумом компьютерной графики, чтобы сохранить атмосферу первых двух фильмов.

Предварительно, новый фильм про гремлинов может выйти в 2024 году.