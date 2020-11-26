Кожа аллигатора и бриллианты: в Италии создали самую дорогу в мире сумочку

Экземпляр бирюзового цвета обойдется в 7 миллионов долларов

Итальянский бренд Boarini Milanesi из Болоньи, не смотря на пандемию коронавируса и падение спроса на роскошные вещи, решил пойти наперекор обстоятельствам и создал самую дорогую сумочку в мире. Об этом пишет Daily Mail.

Всего сумок будет создано три экземпляра. На каждую пойдет 1000 часов работы. Пока готова первая – из кожи аллигатора, окрашенной в бирюзовый цвет, украшенная десятью бабочками из белого золота, инкрустированными бриллиантами, сапфирами и редчайшими турмалинами параиба, добываемыми в Бразилии.

Драгоценная троица сумочек получила название Parva Mea ("Моя малышка", — лат.), соучредитель компании Boarini Milanesi, Родольфо Миланези рассказал, что на создание подобного аксессуара его вдохновили морские прогулки вместе с семьей. Ведь миллион долларов от каждой проданной сумки будет пожертвован организациям, которые очищают моря от пластика.

[ + – ] Родольфо Миланези и дизайнер Каролина Боарини

"Раньше мы проводили каждое лето на море, плавали между Грецией и Турцией, и я был очень счастлив, хоть до массового туризма тогда было далеко, мы часто видели пластиковые пакеты за бортом, или пятна нефти. А теперь в океанах и морях прибавилось мусора из-за пандемии: перчаток и масок", — объяснил Миланези.

Выбор драгоценных камней также неслучаен: сапфиры напоминают о океанских глубинах, турмалины – о Карибах, а бриллианты о каплях дождевой воды.

Внутри сумочка отделана кашемиром и шерстью, вместо обычно используемой синтетики.

[ + – ] Клатч Mouawad 1001 Nights Diamond Purse

Parva Mea имеет все шансы на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гинесса и потеснить клатч Mouawad, который до недавнего времени считался самым дорогим. Сумка в виде сердца, инкрустированная 4517 бриллиантами оценивалась в три миллиона долларов.