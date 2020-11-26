Британский натуралист Дэвид Аттенборо покинул Instagram, установив перед этим мировой рекорд

94-летний телеведущий сделал свой последний пост 31 октября

Британский натуралист и один из самых известных телеведущих в мире, 94-летний Дэвид Аттенборо, покинул Instagram. Однако, присоединившись к данной соцсети – он успел утсановить мировой рекорд. Об этом пишет CNN.

Аттенборо зарегистрировался в Instagram 24 сентября с помощью своих помощников Джонни Хьюза и Колина Батфилда. И всего через четыре часа и 44 минуты у него уже был миллион подписчиков, что стало новым рекордом.

[ + – ] Дэвид Аттенборо и королева Елизавета II

94-летний натуралист обошел предыдущую рекордсменку – Дженнифер Анистон, аккаунт которой набрал миллион подписчиков за пять часов и 16 минут.

Впрочем, рекорд Аттенборо был побит еще одним британцем – актером Рупертом Гринтом, звездой фильмов о Гарри Поттере. На того заветный миллион подписался спустя 4 часа и одну минуту.

Сейчас в профиле сэра Дэвида написано, что аккаунт больше не активен. "Здесь больше не будет публикаций. Но учетная запись будет оставаться открытой для вас", — написано в профиле. Сейчас у Аттенборо более 6 миллионов подписчиков.

Сэр Дэвид Аттенборо, один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов. Один из пионеров документальных фильмов о природе. Создатель и ведущий десяти знаменитых документальных сериалов о природе (десятый был закончен осенью 2009 года), подробно рассказывающих обо всех формах жизни на Земле и их взаимодействии.

[ + – ] Дэвид Аттенборо в 1958 году

Для британских зрителей его имя плотно ассоциируется с бесконечным циклом коротких получасовых фильмов о животных, выходящим на ВВС с 1977 года и по настоящее время, и насчитывающим уже больше 250 серий.