Шведские принц Карл Филипп и принцесса София заболели коронавирусом

Представители монаршей семьи заявляют, что чувствуют себя хорошо

При этом, у 41-летнего принца и его 35-летней супруги заметны легкие симптомы, сравнимые к симптомам легкого гриппа. Они пребывают на самоизоляции в своем доме в Стокгольме. Об этом пишет reuters.

Известно, что в ближайшее время тест на коронавирус сделают король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Виктория, их дочь и сестра Карла Филиппа, и ее муж принц Даниэль.

Так, представители шведского королевского двора — не первые монархи, которые заразились этой инфекцией. Принц Уэльский Чарльз переболел вирусом еще весной, не так давно стало известно, что и его сын принц Уильям также был болен в апреле.

Карл Филипп — единственный сын короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. В настоящее время он занимает четвертое место в очереди на шведский престол после своей старшей сестры, наследной принцессы Виктории, и ее детей, принцессы Эстель и принца Оскара.