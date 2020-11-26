Государственный телеканал Италии оскандалился из-за шоу, где женщин учили делать покупки сексуально

Показ шоу Detto Fatto приостановили, а правление канала RAI начало расследование

Государственная телекомпания Италии очутилась в центре скандала из-за сексистского телешоу, в котором молодая женщина в мини-юбке и на высоких каблуках показывала, как сексуально вести себя в супермаркете. Об этом пишет Corriera della Sera.

Во время шоу приглашенная профессиональная танцовщица на пилоне рассказала и показала, как катить перед собой тележку, уронив товар – поднимать его, соблазнительно изогнувшись, а также ставить его на верхнюю полку, привлекая к себе внимание.

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Она порекомендовала женщинами "выгибать спину" и поднимать ногу, чтобы принять "интригующую позу".

После выхода программы, редакцию засыпали сообщениями возмущенные зрители, которые заявили, что шоу получилось "возмутительным", "сексистским" и напоминает "несмешные комедии 70-х годов".

Поэтому вторую часть программы сняли с эфира, а генеральному директору RAI Фабрицио Салини пришлось давать объяснения. Он признал, что в программе "продвигаются нездоровые стереотипы" и заверил, что будет начато расследование, чтобы понять, нарушает ли шоу редакционные правила.

Директор телекомпании Людовико Димео уже отметил, что цель шоу Detto Fatto – развлекать, но раз программа встретила такую реакцию, то он признает свою ошибку и шоу будет закрыто, а ведущая Бьянка Гуачерро – уволена. " Мы не намеревались демонстрировать стереотипы о женщинах, и мы переборщили с иронией", — заявил Людовико и пообещал больше не повторять подобных ошибок в будущем.