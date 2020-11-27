Гвинет Пэлтроу опубликовала редкое совместное фото с детьми

Актриса редко публикует снимки с членами семьи

Вчера граждане США отмечали самый популярный в стране семейный праздник — День благодарения. Как и большинство американцев, актриса Гвинет Пэлтроу праздновала этот день в кругу семьи. По случаю праздника Гвинет вместе с Эппл и сыном Мозесом посетила могилу своего отца — знаменитого кинорежиссера Брюса Пэлтроу. Об этом Пэлтроу рассказала подписчикам в своих социальных сетях, опубликовав новое фото с детьми.

[ + – ] Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл и сыном Мозесом

"26 ноября я смогла посетить место упокоения моего отца — это случилось в день его рождения. Компанию мне составили два моих самых любимых человека. Счастливого Дня благодарения. В жизни бывают невероятные взлеты и падения. Возможно, ощущать их одновременно — это и есть большое искусство", — подписала публикацию знаменитость.

16-летняя Эппл и 14-летний Мозес — дети Гвинет, рожденные в браке с музыкантом Крисом Мартином. После развода актриса и лидер группы Coldplay остались в почти семейных отношениях и решились на совместную опеку над детьми. С момента развода Пэлтроу и Мартин очень часто созваниваются и постоянно пребывают на связи. Кроме того, бывшие супруги часто вместе проводят крупные семейные торжества.

Экс-супруг актрисы с новой возлюбленной Дакотой Джонсон был приглашен в качестве гостя в свадебное путешествие Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака.

В одном из своих интервью Пэлтроу призналась, что после расставания с Крисом их отношения стали ближе, лучше и доверительнее, чем в период совместной жизни. Гвинет убеждена, что главный секрет их дружбы с Мартином заключается в стремлении к единой цели — сделать их детей счастливыми.