Актер Мэттью Перри обручился с давней подругой

Звезда сериала "Друзья" уже планирует свою первую свадьбу

51-летний американский актер Мэттью Перри сообщил о том, что готовится к свадьбе. И уже обручился со своей подругой – 29-летней Молли Гурвиц. Об этом пишет People.

Перри получил мировую известность после того, как сыграл Чендлера Бинга в сериале "Друзья", который был назван самым лучшим комедийным сериалом на американском телевидении.

[ + – ] Мэттью Перри и Молли Гурвиц

На пике карьеры Перри встречался с Джулией Робертс и Ясмин Блит, звездой "Спасателей Малибу", так же у него были отношения с актрисами Нив Кэмпбелл, Хизер Грэм и Лиззи Каплан, однако в последние годы актер вел весьма замкнутый образ жизни и почти не появлялся на публике. А когда папарацци удалось его сфотографировать, то фанаты увидели, что актер выглядит гораздо старше своего возраста.

[ + – ] Мэттью Перри и Лиззи Каплан

Однако сейчас Мэттью Перри понемногу возвращается к светской жизни и даже встретился со своими коллегами по сериалу "Друзья", а также рассказал журналистам о своей личной жизни.

[ + – ] Мэттью Перри в сериале "Друзья" [ + – ] Мэттью Перри и Нив Кэмпбелл

Оказалось, что с 2018 года его связывают отношения с литературным менеджером Молли Гурвиц. И хоть пара даже расходилась несколько раз, но, судя по всему, все наладилось, и они решили пожениться. Дата свадьбы пока не назначена, но Перри настроен серьезно. "Я решил обручиться, к счастью, в это время я встречался с лучшей женщиной на планете", — отметил актер. Для него это будет первый брак.