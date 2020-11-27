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Зимний маникюр 2020/21. Топ-5 трендов

Лидия Новоселецкая
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Зимние тренды маникюра 2020/21 фото

Мы не всегда успеваем обращать внимание на смену сезонов, на то, как зимние холода приходят на смену теплым дням. Но трудно игнорировать тот факт, что с наступлением нового времени года меняются и тренды, которые стоит принимать во внимание при выборе одежды или услуги в новом сезоне. Фокус рассмотрит варианты зимнего маникюра 2020 и ключевые модные тенденции нейл-арта.

Тренды зимнего маникюра

Актуальный зимний нейл-арт дизайн радует нас богатством цветовой гаммы, разнообразием декора и для зимнего периода.

Можно заметить, что тренды зимнего маникюра 2020/21 на короткие и длинные ногти в этом сезоне очень разнообразны, так что велика вероятность, что вам захочется попробовать все сразу. Среди новых решений зимнего маникюра окажутся яркие варианты покрытий, с блеском и декором, а также стильные зимние примеры дизайна ногтей в светлых и темных палитрах в лаконичном дизайне.

Актуальные рисунки для зимнего маникюра

Возможно, вы уже заметили: ничто не сравнится с модным зимним нейл-дизайном, в котором, по традиции, будут задействованы самые различные тематические рисунки и принты. Актуально все, что напрямую связано с зимней тематикой: в этот раз в чести снежинки, елочные шарики, снеговики и другие рождественские решения, в виде оленей и елочек.

Зимний маникюр с белым лаком

Главный цвет зимнего сезона — это белый. Он из года в год становится главным цветом из числа зимних вариантов нейл-дизайна. При этом не нужно полностью покрывать всю поверхность ногтя белым цветом. Можно ограничиться декорированием одного-двух ногтей. Кроме того, актуален зимний маникюр с белым покрытием и жемчужной втиркой, декором стразами, а также сочетанием белого лака с пастельной палитрой.

Зимний маникюр с белым лаком 2020/21 фото

Зимний маникюр с елочными шарами

В числе других популярных трендов зимнего маникюра 2020/21 стоит отметить решения, выполненные преимущественно из блесток и страз, а некоторые элементы дизайна будут нарисованы кистью. В таком стиле реализован модный зимний маникюр с изображением на большом пальчике или сразу нескольких ноготках рисунков или наклеек в виде елочных шариков, которые будут эффектным решением для праздничного образа на новогодние праздники

Зимний маникюр с елочными шариками 2020/21 фото

Зимний маникюр с мишкой Тедди

Забавные мишки успели стать традиционным решением для ногтей зимой, ведь такой принт способен поднять настроение окружающим и самой себе. Мастера создают маникюр с мишками Тедди, используя блестки и пудру, придавая объемность и эффектность. Да и вообще такие варианты зимнего маникюра выглядят впечатляюще. Также красиво выглядят звезды, сердечки, снежинки и нежный вязаный узор на ноготках в зимнем дизайне ногтей с мишками Тедди.

Зимний маникюр с мишками Тедди тренды 2020/21

Зимний маникюр со стразами и блестками

Стильный и модный зимний маникюр специалисты рекомендуют создать при помощи рисунков звездочек, которые можно эффектно выполнить с помощью красок разных цветов, со стразами, а также с бархатным эффектом при помощи специального покрытия. Также впечатляющим и блистательным окажется маникюр на зиму с блестящими звездочками из фольги.

Зимний маникюр со стразами 2020/21 фото

Актуальная форма зимнего маникюра

В этом поле нет глобальных изменений, и, как прежде, нам рекомендуют обращать внимание на овальную форму, заостренную на конце ногтя, квадратную форму, короткие ногти и традиционный овал. Выбирать форму ногтей стоит, исходя из формы ногтевой пластины и не ориентироваться только на модные тенденции.

Овальная форма с заострением

Овальная форма с заострением — это модернизированный вариант классического овального ногтя. Выглядит такой овал более эффектно и привлекательно. И подойдет тем, кто не привык к экспериментам с маникюром. С одной стороны, такая форма ногтевой платины выглядит умеренно, с другой стороны — она более эффектна, чем традиционная овальная форма.

Овальные ногти заостренные на конце фото 2020/21

Традиционная овальная форма

Такая форма подойдет всем, кто любит лаконичный маникюр и не готов к радикальным переменам в плане ногтевой эстетики. Этот маникюр будет выглядеть всегда уместно и аккуратно. И создавать декоративные варианты оформления на таких ногтях не трудно.

овальная форма ногтей фото 2020/21

Короткие ногти

Самая лаконичная форма ногтевой платины из всех возможных вариантов. Короткие ноготки отлично вам подойдут, если ваша ногтевая пластина достаточно большая. И варианты зимнего маникюра на коротких ногтях вполне разнообразны.

Зимний маникюр на коротких ногтях 2020/21

Квадратные ногти

Еще одна удобная форма ногтей, которая может выглядеть не менее эффектно, чем заостренный овал. Хотя считается, что мода на квадратную форму осталась в прошлом, многие модницы не торопятся отказываться от этой формы ноготков. Да и удобство такого маникюра трудно преувеличить.

Квадратная форма ногтей 2020/21 фото