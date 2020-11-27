Зимний маникюр 2020/21. Топ-5 трендов

Мы не всегда успеваем обращать внимание на смену сезонов, на то, как зимние холода приходят на смену теплым дням. Но трудно игнорировать тот факт, что с наступлением нового времени года меняются и тренды, которые стоит принимать во внимание при выборе одежды или услуги в новом сезоне. Фокус рассмотрит варианты зимнего маникюра 2020 и ключевые модные тенденции нейл-арта.

Тренды зимнего маникюра

Актуальный зимний нейл-арт дизайн радует нас богатством цветовой гаммы, разнообразием декора и для зимнего периода.

Можно заметить, что тренды зимнего маникюра 2020/21 на короткие и длинные ногти в этом сезоне очень разнообразны, так что велика вероятность, что вам захочется попробовать все сразу. Среди новых решений зимнего маникюра окажутся яркие варианты покрытий, с блеском и декором, а также стильные зимние примеры дизайна ногтей в светлых и темных палитрах в лаконичном дизайне.

Актуальные рисунки для зимнего маникюра

Возможно, вы уже заметили: ничто не сравнится с модным зимним нейл-дизайном, в котором, по традиции, будут задействованы самые различные тематические рисунки и принты. Актуально все, что напрямую связано с зимней тематикой: в этот раз в чести снежинки, елочные шарики, снеговики и другие рождественские решения, в виде оленей и елочек.

Зимний маникюр с белым лаком

Главный цвет зимнего сезона — это белый. Он из года в год становится главным цветом из числа зимних вариантов нейл-дизайна. При этом не нужно полностью покрывать всю поверхность ногтя белым цветом. Можно ограничиться декорированием одного-двух ногтей. Кроме того, актуален зимний маникюр с белым покрытием и жемчужной втиркой, декором стразами, а также сочетанием белого лака с пастельной палитрой.

Зимний маникюр с елочными шарами

В числе других популярных трендов зимнего маникюра 2020/21 стоит отметить решения, выполненные преимущественно из блесток и страз, а некоторые элементы дизайна будут нарисованы кистью. В таком стиле реализован модный зимний маникюр с изображением на большом пальчике или сразу нескольких ноготках рисунков или наклеек в виде елочных шариков, которые будут эффектным решением для праздничного образа на новогодние праздники

Зимний маникюр с мишкой Тедди

Забавные мишки успели стать традиционным решением для ногтей зимой, ведь такой принт способен поднять настроение окружающим и самой себе. Мастера создают маникюр с мишками Тедди, используя блестки и пудру, придавая объемность и эффектность. Да и вообще такие варианты зимнего маникюра выглядят впечатляюще. Также красиво выглядят звезды, сердечки, снежинки и нежный вязаный узор на ноготках в зимнем дизайне ногтей с мишками Тедди.

Зимний маникюр со стразами и блестками

Стильный и модный зимний маникюр специалисты рекомендуют создать при помощи рисунков звездочек, которые можно эффектно выполнить с помощью красок разных цветов, со стразами, а также с бархатным эффектом при помощи специального покрытия. Также впечатляющим и блистательным окажется маникюр на зиму с блестящими звездочками из фольги.

Актуальная форма зимнего маникюра

В этом поле нет глобальных изменений, и, как прежде, нам рекомендуют обращать внимание на овальную форму, заостренную на конце ногтя, квадратную форму, короткие ногти и традиционный овал. Выбирать форму ногтей стоит, исходя из формы ногтевой пластины и не ориентироваться только на модные тенденции.

Овальная форма с заострением

Овальная форма с заострением — это модернизированный вариант классического овального ногтя. Выглядит такой овал более эффектно и привлекательно. И подойдет тем, кто не привык к экспериментам с маникюром. С одной стороны, такая форма ногтевой платины выглядит умеренно, с другой стороны — она более эффектна, чем традиционная овальная форма.

Традиционная овальная форма

Такая форма подойдет всем, кто любит лаконичный маникюр и не готов к радикальным переменам в плане ногтевой эстетики. Этот маникюр будет выглядеть всегда уместно и аккуратно. И создавать декоративные варианты оформления на таких ногтях не трудно.

Короткие ногти

Самая лаконичная форма ногтевой платины из всех возможных вариантов. Короткие ноготки отлично вам подойдут, если ваша ногтевая пластина достаточно большая. И варианты зимнего маникюра на коротких ногтях вполне разнообразны.

Квадратные ногти

Еще одна удобная форма ногтей, которая может выглядеть не менее эффектно, чем заостренный овал. Хотя считается, что мода на квадратную форму осталась в прошлом, многие модницы не торопятся отказываться от этой формы ноготков. Да и удобство такого маникюра трудно преувеличить.