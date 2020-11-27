Солист группы Rammstein выпустит книгу про путешествие в дебрях Амазонки

Компанию в вояже Тиллю Линдеманну составил музыкант Джоуи Келли из группы Kelly Family

Солист группы Rammstein прославился своими экстравагантными выходками и рискованными шоу с пиротехникой, однако с недавних пор Тилль Линдеманн решил отдаться еще и экстремальным путешествиям, о чем написал уже две книги. Об этом пишет DW.

Компанию в вояжах ему составил Джоуи Келли, бывший участник семейной группы Kelly Family, а ныне известный спортсмен и путешественник-экстремал.

Ранее музыканты сплавлялись по реке Юкон на Аляске, а потом издали книгу, где описывали, как это было изнурительно, но интересно и опасно.

Летом 2020 они решили отправиться в путешествие по джунглям Амазонки. Они сплавлялись по реке Рио-Явари, видели крокодилов, ночевали в лесных хижинах и позировали с огромной анакондой.

"Я не мог удержаться от того, чтобы сфотографироваться со змеей. Я люблю змей. А Джои находит их страшными", — рассказал Линдеманн в интервью.

В путешествии их сопровождали фотографы National Geographic Томас Стачелхаус и Матиас Маттис.

Тилль и Джоуи рассказали, что им пришлось много грести и добывать себе пропитание рыбалкой. "Я изучил технику забрасывания рыболовецких сетей у местных индейцев и поймал в реке рыб, за каждую из которых аквариумист-любитель отдал бы несколько тысяч евро – рыба-ангел, дискус, сомы всех видов и размеров. Никогда не знал, что их столько существует!", — рассказал Джоуи Келли.

Также оба путешественника признались, что чуть не подверглись нападению пираний, когда пересекали Амазонку. Книга про их приключения выйдет до конца 2020 года.