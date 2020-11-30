Спасти Рождество. Стив Карелл общается с эльфами в Zoom

Звезда сериала "Офис" сыграл Санта-Клауса в рождественской рекламе

Актер, который стал знаменитым, благодаря сериалу "Офис", исполнил роль Санта-Клауса в рождественской рекламе бренда кабельного телевидения Xfinity. По сценарию актер, совсем расстроенный Санта-Клаус, выходит на связь с эльфами в Zoom и дает им задание придумать некий особенный рождественский подарок, который может спасти Рождество 2020 года, который принес людям очень много разочарований, и они, наконец, должны испытать ощутимое счастье. Эльфы находят способ поместить в подарочные коробки самые ценные элементы Рождества: игру в снежки, запах еды, которую приготовила бабушка, давно знакомые истории дедушки. Об этом пишет today.com.

В свою очередь, Санта-Клаус благодарит эльфов и замечает, что такие детали праздника значительно важнее, чем любые игрушки и украшения.

"Период праздников — это период единения с друзьями и родными людьми, они должны быть напоминанием о самом важном, особенно учитывая трудности прошлого года. Я надеюсь, что эта милая маленькая история поднимет всем настроение", — прокомментировал ролик Стив Карелл.