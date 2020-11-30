Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

На прошлой неделе супруга президента США Дональда Трампа, одетая в элегантный наряд, встретила традиционную елку, которая была установлена в центральной части Белого дома. Не мешкая, первая леди США приступила к рождественскому декорированию и других помещений Белого дома.

Фотографии результата праздничной подготовки супруга Дональда Трампа опубликовала на официальной страничке первой леди США в Twitter.

"В это особенное время я рада поделиться тематикой этого года – "Америка прекрасна" и отдать дань уважения величию нашей прекрасной нации. Вместе мы прославим эту землю, которую с гордостью называем домом", — подписала Мелания Трамп свою публикацию.

Днем ранее Мелания Трамп принимала в резиденции волонтеров, которые приехали помочь первой леди с украшением праздничной елки со всех концов Америки. За помощь в создании праздничного настроения первая леди также поблагодарила все причастных к процессу на странице в социальных сетях.

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По случаю праздника Мелания надела блузку из золотого ламе от Dries Van Noten за 1060 долларов, черную юбку-карандаш с завышенной талией и туфли на шпильках. Особое внимание в видео, которое она опубликовала в соцсетях, первая леди уделила поделкам, которые сделили дети со всех штатов Америки.