Джордж Клуни признался, что они с Амаль не планировали ни свадьбы, ни детей

Джордж Клуни не любит говорить в интервью о своей личной жизни, но выступая на канале CBS актер неожиданно поделился откровениями.

Выступая в эфире канала CBS, где он говорил о своем новом фильме "Полночное небо", актер также, рассказал о браке с женой Амаль.

В очередной раз, Джордж Клуни сказал, что с появлением Амаль в его жизни все сильно изменилось. Об этом пишут apnews.

"Нет никаких сомнений в том, что присутствие Амаль в моей жизни все для меня изменило. Впервые в моей жизни все, что она делала, и все, что касалось ее, было безмерно важнее всего, что касалось меня. А потом у нас появились эти два глупыша. И это наполнило мою жизнь, это было чем-то таким, чего я не ожидал",— рассказал Клуни.

Актер говорит, что изначально у них с Амаль (чья профессия — юрист по правам человека) не было планов оформлять свои отношения официально. Однако в 2014 году они поженились.

"Мы изначально вообще не говорили о браке, когда встречались. Я спросил ее об этом ни с того ни с сего, и ей потребовалось много времени, чтобы сказать "да". Я простоял на коленях минут 20, пока наконец не сказал: "Слушай, я сейчас вывихну бедро",— со смехом вспоминал актер.

"Кроме того, мы никогда не говорили о детях. А потом она у меня вдруг спросила: "А что ты думаешь об этом".

Также Джордж Клуни вспоминал, как ему сообщили, что он скоро станет отцом.

"Помню, как мы пошли в клинику, сделали УЗИ. А нам сказали: "У вас будет мальчик!". И я ответил: "Мальчик, замечательно!". А они продолжили: "И у вас будет еще один ребенок". Я был готов к одному. Я уже в возрасте. А тут вдруг их становится двое. Мне трудно было заставить себя не говорить, и я просто стоял там около 10 минут, глядя на этот листок бумаги и думая: "Что? Двое?" — со смехом вспоминал Клуни, изображая удивление.