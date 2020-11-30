Фотографии Шона Коннери и полуобнаженной Урсулы Андресс со съемок "Доктора Ноу" выставили на аукцион

Ранее не публиковавшаяся серия из 12 черно-белых снимков может пойти с молотка за полторы тысячи фунтов.

На онлайн-аукцион Entertainment Memorabilia Live в Хартфордшире выставили ранее нигде не опубликованную серию из 12 черно-белых снимков со съемок "Доктора Ноу", первой киноадаптации романов Яна Флеминга про Джеймса Бонда. Главные роли в фильме исполнили Шон Коннери и Урсула Андресс. Для обоих эти роли стали знаковыми в карьерах. Об этом пишет Daily Mail.

Фильм был снят в 1962 году. По сюжету фильма Джеймс Бонд отправляется на Ямайку, принадлежащую Великобритании, чтобы расследовать исчезновение одного из британских агентов, и попадает на подземную базу доктора Джулиуса Ноу, пытающегося сорвать американскую программу запуска ракет-носителей с помощью радиомаяка. "Доктор Ноу" не является хронологически первым романом из романов Флеминга, поскольку таким является "Казино "Рояль", однако в самом фильме есть отсылки на несколько предыдущих романов Флеминга. В фильме появляется организация СПЕКТР, против которой Бонд борется в последующих шести фильмах.

Бюджет фильма составил всего 1,1 миллион долларов, однако в прокате лента собрала более 59 миллионов и положила начало серии из 24 фильмов "бондианы", а также основала жанр фильма о секретных агентах.

В рамках продвижения были выпущены одноименная серия комиксов и альбом с песнями из фильма, при этом "Доктор Ноу" — единственный фильм "бондианы", у которого нет заглавной песни. В фильме была заложена типичная для "бондианы" последовательность вступительных кадров — заставка, в ходе которой Джеймс Бонд стреляет в дуло пистолета, и стилизованные титры съемочной группы и актеров.

Фильм знаменит также культовой сценой появления Ханни Райдер, роль которой исполнила Урсула Андресс, в белом купальнике из морского прибоя.

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Позже эта сцена была процитирована в "Умри, но не сейчас", где из моря в оранжевом бикини появлялась Хэлли Берри. И в "Казино Рояль", где из моря в лазурных плавках появлялся уже сам Джеймс Бонд, воплощенный на экране Дэниелом Крейгом. На снимках, представленных на аукционе, запечатлены несколько рабочих моментов на съемках и полуобнаженная Урсула Андресс, на которой костюмерша зашивала слишком узкие брюки.